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        Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:55
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        Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ş.G'nin (48) kullandığı 38 LV 529 plakalı hafif ticari araç, Çetince köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan F.G, M.G. ve K.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan K.Ç. (48), hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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