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        Isparta'da 800 klasik aracın yer aldığı festival düzenlendi

        Isparta'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 800 klasik aracın sergilendiği festival gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:21
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        Isparta'da 800 klasik aracın yer aldığı festival düzenlendi
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        Isparta'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 800 klasik aracın sergilendiği festival gerçekleştirildi.

        Isparta Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, farklı illerden getirilen 800 klasik araç yer aldı.

        Çok sayıda katılımcı, klasik araçlar ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

        Vali Aydın Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, Isparta'nın önemli turizm merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi.

        Kentte yıllık 500 bin ziyaretçinin konaklama yaptığını belirten Baruş, "Mevcut, hedefimiz bir milyon ziyaretçi ağırlamak. Isparta; gülü, lavantası, meyve bahçeleri, doğal güzellikleri ve Davraz Kayak Merkezi ile önemli turizm noktası." dedi.

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de festivale katılan 3 bin ziyaretçinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Başkanı Murat Karakaya da 15 bin üyeyle büyük bir aile olduklarını dile getirerek, 800 klasik araç ve 3 bin katılımcıyla Türkiye rekorunu kırdıklarını vurguladı.

        Etkinliğe 1965 model klasik aracıyla katılan Ali Sevim, ailesinde klasik araba tutkusu olduğunu, garajlarında 4 klasik Mercedes bulunduğunu kaydetti.

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