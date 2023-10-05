Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen 6 işçi tedaviye alındı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kaldıkları çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen Suriyeli 6 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen 6 işçi tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kaldıkları çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen Suriyeli 6 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Hacılar köyünde mevsimlik tarım işçilerinin, çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Suriye uyruklu işçiler M.I, F.C.M, O.I, S.I, S.I. ve C.I. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine ile Isparta Araştırma ve Uygulaması Hastanesine kaldırıldı.

        İşçilerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri

        Benzer Haberler

        Isparta'da 14 alageyik doğal yaşam alanına bırakıldı
        Isparta'da 14 alageyik doğal yaşam alanına bırakıldı
        Isparta'da dolandırıcılık iddiası
        Isparta'da dolandırıcılık iddiası
        Isparta'da kurt saldırılarına karşı 100'e yakın noktaya fotokapan yerleştir...
        Isparta'da kurt saldırılarına karşı 100'e yakın noktaya fotokapan yerleştir...
        GÜNCELLEME - Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Otomobilde, Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi
        Otomobilde, Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi
        Isparta'da bebek lahdi ele geçirildi
        Isparta'da bebek lahdi ele geçirildi