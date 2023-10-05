Isparta'da 28 yıl önce yapımına başlanan gölet tamamlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 28 yıl önce yapımına başlanan Bağkonak Göleti'nin inşası tamamlandı.

"GÖLSU" projesi kapsamında Yalvaç ilçesinde 1995'te Köy Hizmetlerince yapımına başlanan gölet, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlandı.

Yüksekliği 27 metre ve 1,75 milyon metrekare su biriktirme hacmine sahip olan gölet sayesinde çiftçilerin su sıkıntısı giderilmiş olacak.

​​​​​​​Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, AA muhabirine, Bağkonak Göleti'nin havza, kaynak ve sulama alt yapı çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Gölette 2022 yılından itibaren su tutumu sağlandığını ve bu sene ise toplam 5 bin 890 dekar tarım arazisine su verildiğini belirten Başoda, "Arazilerimizin büyük çoğunluğu kuru tarımla uğraşırken şu anda birçok çiftçimiz mısır, yonca ve sofralık üzüm yetiştirmektedir. " dedi.

Yapılan projenin tersine göçe katkı sağlayacağını aktaran Başoda, bölgede bu tarz uygulamaların faaliyete geçmesi ile halkın kentlerden köye gelmesini ve buralarda tarıma yönelmesini sağlayacağını ifade etti.