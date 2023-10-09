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        Isparta'da silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3'ü ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:16 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:23
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        Isparta'da silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3'ü ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yenice köyünde akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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