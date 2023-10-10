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        Isparta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Isparta'da Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:39
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        Isparta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Isparta'da Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Isparta Kudüs Platformu'nun öncülüğünde Mimar Sinan Cami önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi Üniversite Başkanı Muhammed Yıldız, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

        Etkinliğe dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere herkesin destek verdiğini aktaran Yıldız, barışın sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçirmek gerektiğini bildirdi.

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