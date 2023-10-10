Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram vefat etti
Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.
Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.
Evinde rahatsızlanınca Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Nail Bayram, MHP Isparta İl Başkanlığı görevindeyken 10 Aralık 2019'da Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemeye çalışırken akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, uzun süre tedavi görmüştü. Taburcu edildikten sonra rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye götürülen Bayram, 4 yıldır süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.