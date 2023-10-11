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        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram toprağa verildi

        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:08
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        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram toprağa verildi
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        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, son yolculuğuna uğurlandı.

        Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan Bayram'ın cenazesi, Osmanlı Cami'ye getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayram'ım cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda başkanları vatandaşlar katıldı.

        Nail Bayram, MHP Isparta İl Başkanlığı görevindeyken 10 Aralık 2019'da Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, uzun süre tedavi görmüştü. Taburcu edildikten sonra rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye götürülen Bayram, 4 yıldır süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

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