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        Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 01:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 01:14
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        Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        B.A.E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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