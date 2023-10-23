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        Aksu'da "Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Projesi"

        Isparta'nın Aksu ilçesinde "Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:07
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        Aksu'da "Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Projesi"
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde "Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Projesi" hayata geçirildi.

        Aksu Kaymakamlığı ve gönüllülerce sürdürülen proje kapsamında "sokaktaki dostlarımız yalnız değildir" sloganıyla sahipsiz hayvanlar besleniyor.

        Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğadaki hayvanların kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Hayvanları kontrol altında tutmak ve topluma entegre etmenin tüm insanların ve kamunun görevi olduğunu belirten Akın, "Bizler bu dostlarımızın yaşam şartlarını ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm Aksu ilçemizdeki duyarlı vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlardaki bu çalışmamıza katkı sağlayan personelimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Kış şartlarının ilçede zorlu geçtiğine dikkati çeken en Akın, "Sokaktaki dostlarımıza yuva ve barınma ihtiyaçları konusunda projeler üretmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından bu hayvanların tedavisi ve kontrolleri konusunda çalışmalar yapılmakta ve Kaymakamlığımız tarafından takibi gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

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