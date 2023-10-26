Isparta'da freni boşalan kamyon direğe çarparak durabildi
Isparta'nın Aksu ilçesinde freni boşalan kamyon direğe çarparak durabildi.
Giriş: 26.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:32
Isparta'nın Aksu ilçesinde freni boşalan kamyon direğe çarparak durabildi.
İlçede sürücüsünün yemek molası park ettiği kepçe yüklü kamyon, ilk belirlemelere göre freni boşalınca eğimli yolda kaymaya başladı.
Yaklaşık 300 metre ilerleyen kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi.
Hasar oluşan kaza nedeniyle bölgeye gelen trafik ekipleri, bölgede inceleme yaptı.