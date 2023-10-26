SDÜ'de Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri

Süleyman Demirel Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "kökboyama" etkinliği gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) ve Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü (TKPK) işbirliğinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne dolaysıyla tek parça, 100 metre doğal pamuk kumaşı, indigo ve çivit bitkisiyle kökboyama yöntemiyle renklendirildi.

SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin 200. yüz yıla başlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Genç, "Akıl, bilim, sanat ve kültürle kadim gelenek ve birikimlerimizi anlayıp yorumlamalıyız. Çevreye ve insana zarar vermeyen, kirliliği ve atığı olmayan yüzyılın yeni akımı 'sürdürülebilirlik' kavramını tüm unsurları ile karşılayan ''kökboyama kültürünü'' özgün yapısına uygun şekilde yorumlayıp gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve öğrenciler katıldı.