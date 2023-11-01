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        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel doğumunun 99. yılında mezarı başında anıldı

        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 99. yılı dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:37
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        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel doğumunun 99. yılında mezarı başında anıldı
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        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 99. yılı dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

        Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Çalca Tepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisinin Demirel ile yıllarca rekabet eden bir parti olduğunu söyledi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa özellikle katılmasını istediğini belirten Kuşoğlu,"Sayın Demirel 1924 doğumlu, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Yani ikisi de bir asır olmuş, 'Demirel demek, Cumhuriyet demek.' Kendi ifadesiyle de öyle zaten. Gerçek bir Cumhuriyet ve Atatürk çocuğu, onunla gurur duyuyoruz Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

        Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar da Demirel ile hatıralarının çok olduğunu, uzun yıllar birlikte siyaset yaptıklarını belirtti.

        Üçpınarlar, Demirel ile siyaset yapma imkanı bulduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi.

        Törene, Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, DP Genel Sekreteri Ertan Küçükay ve vatandaşlar katıldı.

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