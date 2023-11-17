Isparta'da 1.Turizm Fuarı'nın hazırlıkları sürüyor Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, kentte düzenlenecek Turizm Fuarı'nın hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, kentte düzenlenecek Turizm Fuarı'nın hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, fuarın 23-26 Kasım'da Gök Kubbe Fuar Merkezi'nde başlayacağını söyledi.

Gastronomi, sağlık turizmi bu konularla ilgili bir fuar gerçekleştireceklerini belirten Çelik, "Bunu ilk kez yapıyoruz. Fuarımızda başlıca doğa eko, kış, tarım, karavan, su sporları, gökyüzü gözlem, kültür, inanç, sağlık turizmi gibi konuları ele almaya çalışacağız. Bölgemizdeki bulunan bu değerlerimizi burada işlemeye çalışacağız." dedi.

Çelik, Isparta'nın bir meyve cenneti olduğunu dünyanın gül yağı ihtiyacının yüzde 60'ının kentte üretildiğini vurguladı.

Komşu illeri fuara bekledikleri anlatan Çelik, "Geniş katılımlı bir fuar olacak. Bölgede ses getireceği inancındayız. Bölge halkımızı, Burdur'da, Antalya'da okuyan hatta öğrencilerimizi bu fuarı gezmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.