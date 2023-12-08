Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:04 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğancı Mahallesi'nden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol var!
        3 gol var!
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında
        Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında
        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
        Isparta'da elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı