Isparta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğancı Mahallesi'nden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor. ​​​​​​​

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