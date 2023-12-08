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        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:57
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        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A.Ç'nin kullandığı 58 AG 231 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 32 HE 724 plakalı otomobille Vatan Mahallesi 230. Cadde kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobillerdeki H.Ç. ve Z.A.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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