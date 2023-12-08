Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.A.Ç'nin kullandığı 58 AG 231 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 32 HE 724 plakalı otomobille Vatan Mahallesi 230. Cadde kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki H.Ç. ve Z.A.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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