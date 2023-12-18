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        Isparta'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Isparta'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:03 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:18
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        Isparta'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Isparta'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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