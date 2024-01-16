Isparta'da yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınına indi

Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları, yerleşim yeri yakınında görüldü.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, kış aylarında yayla ve dağlarda yiyecek bulamayınca Bahçeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi.

Buradaki yeşilliklerde bir süre otlayan atlar, daha sonra geldikleri yaylalara doğru gözden kayboldu.

İlçede zaman zaman görülen yaklaşık 50 civarındaki atın, tarım arazilerine inip, kara yolundan karşıya geçtiği görülüyor.

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