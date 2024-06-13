Isparta'da sıcaktan bitkin düşen kuş yavrusu vatandaşın yardımıyla canlandı
Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.
Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.
Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını farkeden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti.
Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı.
Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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