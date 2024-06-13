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        Isparta'da sıcaktan bitkin düşen kuş yavrusu vatandaşın yardımıyla canlandı

        Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:19
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        Isparta'da sıcaktan bitkin düşen kuş yavrusu vatandaşın yardımıyla canlandı
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        Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.

        Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını farkeden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti.

        Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı.

        Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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