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        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:21
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        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle sazlık alanın yanındaki saman balyalarının bulunduğu araziye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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