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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:24
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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Yiğitcan Tan'ın kullandığı 06 EU 5941 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Bağkonak Dörtyol Kavşağı'nda, Ramazan Güngör idaresindeki 42 ABR 927 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden Güngör'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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