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        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi

        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:03 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:03
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        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
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        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira para cezası uygulandı.

        Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yapıldı.

        Kaçak avlanan 6 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 61 bin 738 lira para cezası kesildi.

        Avda kullanılan bir tüfeğe de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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