Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi

Avda kullanılan bir tüfeğe de el konuldu.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yapıldı.

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