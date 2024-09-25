Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira para cezası uygulandı.
Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira para cezası uygulandı.
Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce kentin farklı noktalarında kaçak avlanmaya yönelik kontrol yapıldı.
Kaçak avlanan 6 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 61 bin 738 lira para cezası kesildi.
Avda kullanılan bir tüfeğe de el konuldu.
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