Isparta Valisi Abdullah Erin görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliğine atanan Abdullah Erin, göreve başladı.

Erin'i Valilik önünde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu ve kurum müdürleri karşıladı.

Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarını arz etti.

Isparta Valiliği görevine büyük bir onurla başladığını belirten Erin, "Isparta'nın güzelliklerine güzellik katmaya gayret edeceğiz. Hiçbir zaman tartışmaların, polemiklerin tarafında bulunmayacağız. Zaten huzurlu, sakin bir şehir. Bu huzur ve sükun ortamını daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye çabalayacağız. Birlikte Isparta'yı daha ileri noktalara taşıyacağız. Arkadaşlarımızla birlikte tam bir dayanışma ve işbirliği içinde. Adaleti ön planda tutarak, hakkı, hakkaniyeti gözeterek insanlarımıza gönüllerimizi ve kapılarımızı sonuna kadar açmak suretiyle şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz." diye konuştu.