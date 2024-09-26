Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Halil Sonkaya'nın kullandığı 32 FA 806 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi 209 Cadde Kavşağı'nda Muhammet Ali Demirer idaresindeki 32 AES 670 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.