Isparta merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Isparta, İzmir, Aydın ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde, para karşılığında elde edilen kimlik bilgileriyle bankalarda hesap açıldığı ve bu banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinden para karşılığı kimlik bilgileri alınarak bankalarda hesap açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencilerinin kimlik bilgilerini para karşılığında alarak bankalarda hesap açtıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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