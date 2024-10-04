Isparta'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.
Hüyüklü beldesindeki Yalvaç Caddesi'nde Muammer A'nın (54), kullandığı 32 ABT 179 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlen Kömürcü (77) ile Tilyan Mert'e (2) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kömürcü ve Mert, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kömürcü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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