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        Isparta'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 02:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 02:30
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        Isparta'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

        Hüyüklü beldesindeki Yalvaç Caddesi'nde Muammer A'nın (54), kullandığı 32 ABT 179 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlen Kömürcü (77) ile Tilyan Mert'e (2) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kömürcü ve Mert, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kömürcü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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