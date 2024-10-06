Isparta'da maskeli iki kişinin iş yerindeki imitasyon bilezikleri çalma anı kamerada

Arıkaya, "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırması ve vitrindeki bilezikleri çalarak uzaklaşması yer alıyor.

Mimar Sinan Caddesi'nde Fatih Arıkaya'ya ait altın kaplama ürünlerin satıldığı dükkana camlarını kırarak giren maskeli iki kişi hırsızlık yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.