Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        ISUBÜ Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süzen, gençleri sosyal medya konusunda uyardı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, gençlere, sosyal medya platformlarında şantaj ve zorbalık olaylarına karşı bilinçli ve temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        ISUBÜ Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süzen, gençleri sosyal medya konusunda uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, gençlere, sosyal medya platformlarında şantaj ve zorbalık olaylarına karşı bilinçli ve temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyanın yararları kadar zararlarının da bulunduğunu belirtti.

        Sosyal medya platformlarının doğru ve bilinçli kullanıldığı takdirde herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Süzen, "Sahte isimlerin, profillerin kullanımı çok yaygın. Son dönemlerde şantaj, zorbalık olaylarının arttığı gözlemlenmekte. Kişisel bilgiler, sosyal medya veya farklı kanallar üzerinden toplanarak şantaj amaçlı kullanılabilmekte. Bu tür durumlarda tehditkar kişilere kesinlikle güvenilmemeli. Bilinçli ve temkinli hareket edilmeli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?

        Benzer Haberler

        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı
        Isparta'da maskeli iki kişinin iş yerindeki imitasyon bilezikleri çalma anı...
        Isparta'da maskeli iki kişinin iş yerindeki imitasyon bilezikleri çalma anı...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları prot...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları prot...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Isparta'da sektör temsilcileriyle bu...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Isparta'da sektör temsilcileriyle bu...
        Isparta'da kurulan üzüm bağları köy yaşantısını canlandırdı
        Isparta'da kurulan üzüm bağları köy yaşantısını canlandırdı
        Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı
        Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı