ISUBÜ Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süzen, gençleri sosyal medya konusunda uyardı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, gençlere, sosyal medya platformlarında şantaj ve zorbalık olaylarına karşı bilinçli ve temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, gençlere, sosyal medya platformlarında şantaj ve zorbalık olaylarına karşı bilinçli ve temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyanın yararları kadar zararlarının da bulunduğunu belirtti.
Sosyal medya platformlarının doğru ve bilinçli kullanıldığı takdirde herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Süzen, "Sahte isimlerin, profillerin kullanımı çok yaygın. Son dönemlerde şantaj, zorbalık olaylarının arttığı gözlemlenmekte. Kişisel bilgiler, sosyal medya veya farklı kanallar üzerinden toplanarak şantaj amaçlı kullanılabilmekte. Bu tür durumlarda tehditkar kişilere kesinlikle güvenilmemeli. Bilinçli ve temkinli hareket edilmeli." diye konuştu.
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