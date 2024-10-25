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        Isparta'da kaybolan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:39
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        Isparta'da kaybolan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu.

        Kılıç köyünde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Kuma'dan (71) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, AFAD, JAK ve ISAK ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin arama çalışmaları sonunda 24 kilometre uzaklıktaki Burdur'un İlyas köyünde bulunan Kuma, ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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