Isparta'da kaybolan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu

Kılıç köyünde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Kuma'dan (71) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, AFAD, JAK ve ISAK ekipleri yönlendirildi.

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