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        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:05
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        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Eğirdir yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 3 arazöz, bir su ikmal aracı ve 2 iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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