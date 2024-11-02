Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Eğirdir yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 arazöz, bir su ikmal aracı ve 2 iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü.
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