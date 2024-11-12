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        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Isparta'nın Gönen ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:10
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        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        L.B'nin kullandığı 06 YB 8196 plakalı tır, Isparta-Burdur kara yolu Gölbaşı köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, L.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        L.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzerine hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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