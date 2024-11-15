Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, makinist Mehmet Deniz Sert'in kullandığı yük treni Çünür Mahallesi ile Akkent TOKİ arasındaki hemzemin geçitte Onur Doğan yönetimindeki 32 DC 744 plakalı otomobile çarptı.

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