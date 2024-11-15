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        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:27
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        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, makinist Mehmet Deniz Sert'in kullandığı yük treni Çünür Mahallesi ile Akkent TOKİ arasındaki hemzemin geçitte Onur Doğan yönetimindeki 32 DC 744 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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