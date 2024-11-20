Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Belediye ve elektrik dağıtım şirketinin şüpheliler hakkında kamu zararıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Giydikleri kıyafetlerle kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.A, H.T, Y.G, H.D.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.

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