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        Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:05
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        Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Karaağaç Mahallesi 115. Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde iş makinesiyle kazı yapıldığını görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Giydikleri kıyafetlerle kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.A, H.T, Y.G, H.D.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.

        Belediye ve elektrik dağıtım şirketinin şüpheliler hakkında kamu zararıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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