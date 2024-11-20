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        Isparta'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:44
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        Isparta'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Isparta'da hakkında 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan G.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan G.M, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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