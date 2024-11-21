SDÜ Tıp Fakültesi'nde tam kapalı teknikle endoskopik omurga ameliyatları yapılıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda, tam kapalı teknikle endoskopik omurga ameliyatlarının yapılmaya başlandığı bildirildi.

SDÜ Nöroşirurji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Oğuzoğlu, gazetecilere, bel ve omurga ameliyatlarını uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, son dönemde tam kapalı teknikle endoskopik omurga ameliyatlarına başladıklarını söyledi.

Eğitim sürecini tamamladıktan sonra önceden planlanan bir hastada bu yöntemi uyguladıklarını ifade eden Oğuzoğlu, "Ameliyat sonrası hastamızı aynı gün taburcu ettik ve şifa ile uğurladık," dedi.

Oğuzoğlu, endoskopik omurga ameliyatlarında, geleneksel yöntemlere kıyasla daha küçük bir kesi ile yapıldığını vurgulayarak, "Bu yöntem sayesinde kas ve kemik dokusuna zarar vermeden sadece fıtıklaşan parçayı alabiliyoruz. Tüm dünyada yaygınlaşan bu yöntem, bölgemizdeki kamu hastanelerinde ilk defa uygulanmaktadır. Antalya, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Muğla ve Konya gibi çevre illerde henüz yaygın olmayan bu teknik için eğitimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.