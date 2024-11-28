SDÜ Rektörü Saltan'dan istifa haberlerine yalanlama

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, bazı sosyal medya hesaplarındaki istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Saltan, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve bu minvaldeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.