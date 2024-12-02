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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Isparta'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,"Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:32
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Isparta'da konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,"Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Bakan Memişoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Abdullah Erin'le bir süre görüşen Memişoğlu, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Memişoğlu, toplantının ardından gazetecilere, güllerin, göllerin ve gönüllerin şehri Isparta'da misafirperverlikle karşıladığını söyledi.

        Isparta'da daha iyi sağlık hizmetleri verilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacaklarını belirten Memişoğlu, Isparta'da 10 devlet, bir şehir, bir üniversite hastanesi, 62 aile sağlığı merkezi, 165 aile hekimi bulunduğunu, kentin Türkiye'nin iyi sağlık hizmeti sunan merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

        Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta son 22 yılda büyük bir atılım yaptığını vurguladı.

        Sağlıkta daha iyi olabilmek ve koruyucu sağlığı ön plana tutarak çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Biz insanlarımızın hastalanmadan önce sağlığını korumasını bekliyoruz. Bunun için de temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetini çok önemsiyoruz. Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Aile hekimlerini seviyoruz ve onların haklarını, çalışma ortamlarını düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. O nedenle de onlarla ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Daha da yapacağız. Biz aile hekimlerini toplumumuzun ve halkımızın ilk uğrak yeri, sağlık hizmetinin alacağı ilk alan olarak görüyoruz."

        Memişoğlu, aile hekimleriyle ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri entegre ederek aile hekimlerinin hastanelerden kendi nüfuslarına ait randevularını almasını ve onların takip etmelerini beklediklerine belirterek, "Özellikle sağlık hizmetlerinin iyi yerlere geldiğini çok daha iyi yerlere geldiğini düşünüyoruz. Isparta'da sadece 22 senede 32 sağlık yatırımı yapılmış. Ağız diş sağlığı merkezlerinden hastanelere, üniversite hastanesine kadar örnek bir şehir. Daha iyisini yapmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Türkiye sağlıkta dünyaya örnek rol model"

        Türkiye'nin sağlık hizmetleri anlamında dünyaya örnek olan bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "(Yenidoğan çetesi davası) İnsanlıktan nasibini almamışları yakalayıp gerekli cezaları verme aşamasındayız. Sağlık hizmeti yanımızda üretiminde de inşallah rol model olacağız. Türkiye'de özellikle hekim arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın 'ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni bir ilaç, yeni bir molekül bulacağım, yeni bir tedavi yöntemi yaptım.' diyen herkesin arkasında desteğinde olacağız. Bunu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı vasıtasıyla yapacağız. Özellikle faz1 dediğimiz hayvan deneylerden sonra insanların üzerinde deneylerin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bütün projeleri desteklemeye çalışacağız. Bu konuda Meclise bir önerge verdik. Kanun taslağında bu özellikle belirtiliyor. Bizler hem aile hekimliğini hem de üreten sağlığı ve sağlık teknolojisini daha da iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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