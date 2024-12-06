Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi gözaltına alındı
Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Eşiyle tartışan M.D, Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Evi yaktığını itiraf eden M.D, gözaltına alındı.
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