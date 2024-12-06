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        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi gözaltına alındı

        Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:01
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        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi gözaltına alındı
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        Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Eşiyle tartışan M.D, Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Evi yaktığını itiraf eden M.D, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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