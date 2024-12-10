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        Isparta'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:03
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        Isparta'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mustafa B. (32) yönetimindeki 32 ABL 611 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Hamdi D'nin kullandığı 20 AB 516 plakalı tır, Ağılköy mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa B. ve yolcu koltuğundaki Yılmaz B. (59), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

        Kaza nedeniyle Eğirdir-Aksu ilçelerini birbirine bağlayan Çamyol kara yolunda araç geçişleri kontrollü olarak gerçekleşiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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