Isparta'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa B. ve yolcu koltuğundaki Yılmaz B. (59), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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