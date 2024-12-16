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        Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:40
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        Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

        Aksel Seyahat firmasına ait 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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