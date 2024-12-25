Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

İl Özel İdaresi ekipleri ise kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri, Antalya -Burdur kar yolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışması yürütüyor.

Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.

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