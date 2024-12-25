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        Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

        Isparta ve Burdur'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:15
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        Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
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        Isparta ve Burdur'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Isparta'nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

        Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.

        Burdur'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Burdur-Antalya kara yolunda ulaşımında aksamalar yaşandı. Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle Çeltikçi mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Karayolları ekipleri, Antalya -Burdur kar yolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışması yürütüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri ise kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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