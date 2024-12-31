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        Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:05
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        Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi.

        Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda öğleden sonra rahatsızlanan 12 öğrenci, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Öğrencilerin, öğle yemeğinde okul kantininde yedikleri tavuk yemeğinden etkilenmiş olabilecekleri bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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