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        Isparta'da "Geri Dönüşüm Evi" ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

        Isparta'da yeniden değerlendirilen atıklarla yapılan ve ziyaretçilerine nostalji yaşatan Geri Dönüşüm Evi, 2,5 yılda 138 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:02
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        Isparta'da "Geri Dönüşüm Evi" ziyaretçilerini geçmişe götürüyor
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        Isparta'da yeniden değerlendirilen atıklarla yapılan ve ziyaretçilerine nostalji yaşatan Geri Dönüşüm Evi, 2,5 yılda 138 bin ziyaretçi ağırladı.

        Isparta Belediyesince, Bahçelievler Mahallesi'nde 5 Haziran 2022'de açılan ev, meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, Geri Dönüşüm Evi'nde hem atıkların yeni ürünlere dönüşümünü görme hem de eski günlere yolculuk yapma imkanı buluyor.

        Geri Dönüşüm Evi sorumlusu, Isparta Belediyesi el sanatları eğitmeni Fatma Çevikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evin her odasını farklı konseptle hazırladıklarını söyledi.

        Mekanı zamanla eski evlere dönüştürdüklerin vurgulayan Çevikbaş, "Soba kurduk, eskiden televizyonlar tek kanaldan izlenirdi, öyle bir televizyonla oda oluşturduk. Her şeyi geri dönüştürdük. Burada sıcak sobanın başında eskiden kullandığımız sarı fincanlarla kahve sunuluyor." dedi.

        - Banyo küvetinden koltuk, makine kapağından sehpa yapıldı

        Çevikbaş, banyo küvetinden koltuk, çamaşır makinası kapağından sehpa ve tablolar, tekerlerden puflar yaptıklarını ifade etti.

        Eski eşyaların bazılarının minyatürünü yaptıklarını anlatan Çevikbaş, ilk açıldığında 2,5 bin ürünün bulunduğu evde artık 10 bin eşyanın yer aldığını kaydetti.

        Dört odalı evi, açıldığı günden bu yana 138 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Çevikbaş, eve her yaş grubundan ziyaretçilerin geldiğini ve memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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