Isparta'da Öğretmen Akademilerinin ilk dönem kapanışı yapıldı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen Öğretmen Akademilerinin ilk dönem kapanış programı tamamlandı.

Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında Doç. Dr. Abdullah Bakır, Atabey Ertokuş Bey Medresesi’nde, Biyografi Akademisi kapsamında Prof. Dr. Nilüfer Negiz ise Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nde sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında Isparta'da edebiyat, biyografi, müzik, şehir ve kültür başlıkları altında düzenlenen 32 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde, 25 uzman görev alırken, öğretmenler farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu.

Kapanış programına, Atabey Kaymakamı Selami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bakır ve Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Negiz de katıldı.