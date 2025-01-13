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        Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:04
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        Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Demet Yılmaz'ın kullandığı 32 LF 508 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunun 28. kilometresinde, karşı yönden gelen Ali T. idaresindeki 32 ABH 357 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan diğer sürücü ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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