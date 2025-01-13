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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:40 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:40
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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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