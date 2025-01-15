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        Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:59
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        Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı
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        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliği sona erdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 9 maddelik eylem planı kapsamında başlatılan göldeki temizlik çalışması sene sonunda tamamlandı.

        "Yedi renkli göl" olarak bilinen, son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri yaşanan Eğirdir Gölü'nün kıyı kesiminde bulunan ot ve yosunlar kaldırılıyor.

        Kamyonlara yüklenen yosunlar, kent merkezindeki atık merkezine gönderiliyor.

        Kıyıdaki otlar, 3 sorumlu, 2 vinç operatörü, 7 işçi olmak üzere 12 kişilik personelle çuvallara doldurulup, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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