Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı

Kıyıdaki otlar, 3 sorumlu, 2 vinç operatörü, 7 işçi olmak üzere 12 kişilik personelle çuvallara doldurulup, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri yaşanan Eğirdir Gölü'nün kıyı kesiminde bulunan ot ve yosunlar kaldırılıyor.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliği sona erdi.

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