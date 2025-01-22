Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Bu arada, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokak girişinde park halinde bulunan araçtan inen kişilerin H.T'yi darbetmesi ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, M.D. ile A.Y, A.T. ve C.T'yi gözaltına aldı.

Polise başvuran H.T. (45) 6 Mart Caddesi'nde buluştuğu M.D. isimli kadın ve beraberindeki 3 kişinin kendisini darbetikten sonra parasını aldıkları şikayetinde bulundu.

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