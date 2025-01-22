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        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir kişiyi darbettikten sonra parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:15
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        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Isparta'da bir kişiyi darbettikten sonra parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Polise başvuran H.T. (45) 6 Mart Caddesi'nde buluştuğu M.D. isimli kadın ve beraberindeki 3 kişinin kendisini darbetikten sonra parasını aldıkları şikayetinde bulundu.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, M.D. ile A.Y, A.T. ve C.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokak girişinde park halinde bulunan araçtan inen kişilerin H.T'yi darbetmesi ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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