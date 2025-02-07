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        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı

        Isparta'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek kafasını kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Salih Yıldırım'ın kafatası çatladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:47
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        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı
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        Isparta'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek kafasını kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Salih Yıldırım'ın kafatası çatladı.

        Isparta Belediyesi sınırlarındaki Sidre Mahallesi'nde 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, Kur'an kursuna giden 16 yaşındaki Salih Yıldırım, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen ve başını kaldırıma çarpan gencin kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

        - "Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum"

        Salih Yıldırım, gazetecilere, camiye giderken yolun sağ tarafında köpek gördüğünü, korkarak geri dönünce köpeğin de peşinden koşmaya başladığını belirtti.

        Kaçarken saldıran köpeklerin sayısının 2'ye çıktığını anlatan Yıldırım, "Arkama bakarken dengesiz bir şekilde düştüm ve kafamı kaldırıma çarptım. Ayağımın dibine kadar geldiler ama ısırmadılar. Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kalkıp yakındaki sağlık ocağına gittim, pansuman yapıldı. Babamı aradım ve hastaneye gittik. Yüzüm şişmeye devam etti, müşahede altına alındım." dedi.

        - "Oğlumu öyle görünce çok kötü hissettim"

        Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren anne Havva Yıldırım ise oğlunun durumunu öğrendiğinde yıkıldığını söyledi.

        Hastaneye ilk etapta gitmesine izin verilmediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Dayanamam diye bana haber vermediler. Müşahede altında tutulacağını öğrenince hastaneye gittim. Oğlumu o halde görünce çok kötü hissettim. Allah bir daha göstermesin, çok zor bir durum. Sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. Benim evladıma oldu, başkasının evladına olmasın. Yetkililer bu konuda bir çözüm bulsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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