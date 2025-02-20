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        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali Isparta'da yapıldı

        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali Isparta'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:48
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        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali Isparta'da yapıldı
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        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali Isparta’da gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında liseler arası Akdeniz Bölge Finali tamamlandı.

        Öğrencilerin hitabet ve tartışma becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali’ne, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Isparta Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Hakkı Meydan ve il protokolü katıldı.

        Belirlenen konu çerçevesinde Antalya Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi, Antalya Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi ve Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri münazara gerçekleştirdi.

        Etkinlikte jüri değerlendirmesi yapılarak kazanan öğrenciler belirlendi.

        Dereceye giren Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerine ödüllerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, münazaraya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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