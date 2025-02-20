Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali Isparta'da yapıldı

Dereceye giren Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerine ödüllerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, münazaraya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin hitabet ve tartışma becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liseler Arası Münazara Turnuvası Akdeniz Bölge Finali’ne, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Isparta Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Hakkı Meydan ve il protokolü katıldı.

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